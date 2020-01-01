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قناة عبرية: اللجنة الوزارية لضم غور الأردن ستجتمع خلال أسبوع ونصف

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: اللجنة الوزارية لضم غور الأردن ستجتمع خلال أسبوع ونصف


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، بعد ظهر اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية الخاصة بإجراء مشاورات حول ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية ستجتمع خلال أسبوع ونصف.

ونقلت القناة عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله إن اللجنة ستجتمع في المكتب ذاته لإعداد الخطة اللازمة لضم وادي الأردن تماشيًا مع وعد نتنياهو عشية الانتخابات الأخيرة.

وقال المصدر إن نتنياهو أوضح أنه سيعزز بكل قوة خطة تطبيق السيادة وسيواصل القيام بذلك.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت ذكرت صباح اليوم أنه تم في اللحظات الأخيرة عقد اجتماع اللجنة الوزارية منعًا لاتخاذ أي قرارات تضع إسرائيل في حالة تصادم أكبر مع المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية.

وكان نتنياهو تعهد للمستوطنين في غور الأردن يوم الخميس الماضي خلال زيارته للمنطقة بالعمل على تطبيق السيادة من خلال دعم أميركي كبير.

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