  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الألكسو" تقدم 70 منحة في مجال الدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الألكسو" تقدم 70 منحة في مجال الدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين


القاهرة / سما /

قدّمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" 70 منحة للطلبة الفلسطينيين في مجال الدراسات العليا في المراكز ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها في الوطن العربي.

جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع مدير عام "الألكسو" محمد ولد أعمر، على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات) المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وشكر أبو مويس "المنظمة العربية" على ما تقدمه من دعم للتعليم العالي في فلسطين، وسلم مديرها العام دعوة رسمية لزيارة فلسطين منتصف شهر شباط المقبل.

بدوره، تعهد ولد أعمر برعاية المزيد من الأنشطة الخاصة بالبحث العلمي وتحسين جودة التعليم العالي في فلسطين.

#محمود أبو مويس #الألكسو

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. الكشف عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 $

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

معد لخدمة عدة اسلحة.. موقع عبري يكشف عن مشروع عسكري سري لجيش الاحتلال كلف مليارات

أثارت عضباً واسعاً.. ضابطة سابقة بجيش الاحتلال تدعو للتحقيق مع الجنود والضباط

المطران عطا الله حنا : الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن حادثة تسممي

تصريح من حماس حول استئناف الادارة الامريكية دعمها المالي للسلطة.. اليك تفاصيله

تحذيرات : منخفضان جويان من الأربعاء للأحد

الأخبار الرئيسية

تحليلات إسرائيلية : "التوتر بغزة قلّص الهجمات الإسرائيلية ضد إيران في سورية"

كنيست الاحتلال يخصص 34 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة الغربية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

860x484

يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية