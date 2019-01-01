"الألكسو" تقدم 70 منحة في مجال الدراسات العليا للطلبة الفلسطينيين

القاهرة / سما /

قدّمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" 70 منحة للطلبة الفلسطينيين في مجال الدراسات العليا في المراكز ومؤسسات التعليم العالي التابعة لها في الوطن العربي.

جاء ذلك عقب اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع مدير عام "الألكسو" محمد ولد أعمر، على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي بعنوان (الذكاء الاصطناعي والتعليم: التحديات والرهانات) المنعقد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة.

وشكر أبو مويس "المنظمة العربية" على ما تقدمه من دعم للتعليم العالي في فلسطين، وسلم مديرها العام دعوة رسمية لزيارة فلسطين منتصف شهر شباط المقبل.

بدوره، تعهد ولد أعمر برعاية المزيد من الأنشطة الخاصة بالبحث العلمي وتحسين جودة التعليم العالي في فلسطين.