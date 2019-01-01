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"بنستناك في إسرائيل" .. تفاصيل رسالة أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بنستناك في إسرائيل" .. تفاصيل رسالة أفيخاي أدرعي لمحمد صلاح


القدس المحتلة / سما /

هنأ أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بحصوله على لقب أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية 2019.

ونشر أفيخاي أدرعي صورة لصلاح عبر "تويتر" معلقا: "أهنئ محمد صلاح بمناسبة فوز فريقه ليفربول بكأس العالم للأندية 2019 في قطر، كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب!".

وقاد صلاح، ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، عقب التغلب على فلامينغو البرازيلي بهدف دون رد في نهائي المسابقة التي اختتمت السبت في العاصمة القطرية الدوحة، كما اختير كأفضل لاعب في البطولة.

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