اعتصام للأطر الطلابية في جامعة الأزهر بغزة

غزة / سما /

أعلنت الأطر الطلابية الناشطة في جامعة الأزهر بغزة، اليوم الثلاثاء، عن اعتصام داخل الحرم الجامعي احتجاجًا على الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة بشأن منع طلاب من الدخول للامتحانات لعدم مقدرتهم على سداد الرسوم المتراكمة.

واعتبرت الأطر في بيان لها، أن قرار إدارة الجامعة مجحف بحق الطلبة في ظل الظروف التي يعيشها السكان في قطاع غزة. مشيرةً إلى أنه تم حرمان الطلبة من تقديم الامتحانات على الرغم من الحوارات الجارية مع إدارة الجامعة للتوصل لاتفاق يسمح لهم بتقديمها.

واتهمت الأطر، إدارة الجامعة بأنها مصرة على تنفيذ قراراتها بحق الطلبة.

ويأتي ذلك رغم أن إدارة الجامعة أعلنت مساء أمس أنها قررت إعفاء 550 طالبًا وطالبة مصنفين بـ"المتعففين والفقراء"، من دفع الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الحالي، إضافةً إلى تقديم منح وإعفاءات لـ4 آلاف طالب وطالبة بقيمة تُقدر بحوالي 850 ألف دينار أردني، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه المجتمع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يُعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحذرت الجامعة من استمرار امتناع الطلبة القادرين عن دفع الرسوم، موضحةً أن الجامعة تعتمد بشكل أساسي على تلك الرسوم التي يدفعها الطلاب كونها أهلية غير حكومية.