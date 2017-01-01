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شرط نيمار للتنازل عن قضاياه ضد برشلونة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط نيمار للتنازل عن قضاياه ضد برشلونة


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، وضع شرطا واحدا للتصالح مع ناديه السابق برشلونة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مصادر مقربة من نيمار تؤكد أنه مستعد للتوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن الدعاوى القضائية، إذا تعهد النادي "الكتالوني" بضمه.

وسيبدأ الفريق القانوني للنجم البرازيلي بإجراءات التصالح مع برشلونة، بشأن عدم حصوله على مكافأة التجديد لعقده الأخير برفقة "البرشا"، عندما تتأكد عودة اللاعب إلى "كامب نو" وحصوله على راتبه القديم.

وانتقل نيمار إلى "حديقة الأمراء" في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده الأخير مع برشلونة.

وأشارت "موندو ديبورتيفو", إلى أن عودة نيمار ستعني حصوله بشكل تلقائي على الجزء المعلق من مكافأة التجديد لعقده الأخير.

#نيمار دا سيلفا #برشلونة #باريس سان جيرمان

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