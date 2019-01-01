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لأول مرة في تاريخها : السعودية تحتفل بعيد رأس السنة الميلادية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة في تاريخها : السعودية تحتفل بعيد رأس السنة الميلادية


الرياض / وكالات /

كشف حساب "بلاتينوم ليست" الخاص بالفعاليات الفنية في السعودية عن احتفال المملكة بليلة رأس السنة الميلادية وذلك في سابقة هي الأولى في تاريخها.

واشار رئيس هيئة الترفيه التي تُشرف على تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في البلاد، تركي آل الشيخ، إلى أن منطقة “البوليفارد”، وهي مقر الفعاليات الرئيسة في مدينة الرياض، ستظهر بحلة جديدة قبل نهاية العام الحالي. وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر”: “البوليفارد بحلته الجديدة قبل نهاية السنة.. وافقت قبل قليل على التصاميم ونعدكم بشيء مبهر” دون أن يُشير المسؤول السعودي البارز إلى التصاميم الجديدة التي ستظهر في “البوليفارد”المرتبطة بالعام الميلادي بشكل مباشر.

ويأتي الاعلان باحتفال المملكة لأول مرة في تاريخها ببداية العام الميلادي الجديد بعد سنوات من رفض رجال الدين الاحتفال برأس السنة لأنه "حرام شرعا". وكان عضو هيئة كبار العلماء السعودية الدكتور صالح الفوزان، أكد في العديد من المرات والفتاوى أن "المشاركة في احتفالات رأس السنة الميلادية حرام شرعا"، واصفا إياها "بالبدعة الشرعية". وقال الفوزان إنه "لا أصل لمثل هذه الاحتفالات، و31 ديسمبر/كانون الأول كبقية أيام السنة، ولا يحتفل فيه، سواء كان الاحتفال عادة اجتماعية أو دينية".

ونشر الحساب، على موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الاثنين، ملصقا دعائيا تضمن الفعاليات التي ستنظمها هذه الشركة في المملكة، وتحديدًا في مدينة ملهم بالعاصمة الرياض يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إذ تشمل الاحتفالات عروض الألعاب النارية والـ"دي جي". وجاء في التعليق على "البوستر": "ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها العد التنازلي للعام الجديد 2020، وعرض ناري، ودي جي، إلى جانب فعاليات أخرى".

في خطوة جديدة في ظل الطابع المحافظ للمجتمع السعودي. أعلنت العديد من الحسابات النشيطة على موقع “تويتر” عن الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث نشر حساب “كاليندر السعودية” تصميما لإعلان عن يوم الاحتفال وأهم الحفلات التي ستقام فيه، في حين بيعت كافة البطاقات قبل عشر أيام من انتهاء العام الميلادي. تأتي هذه الخطوة ضمن التغييرات التي تشهدها السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد وتحت ما يسمى بالرؤية الإصلاحية والتي تعتبر كسراً للقيود التي عاشتها المملكة لسنوات، تزامناً مع حفلات “موسم الرياض” التي تنوعت لتشمل عروض مسرحية وغنائية وموسيقية ومددت فترته إلى منتصف آذار القادم.

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