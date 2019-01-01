فيديو.. محمد صلاح يتدرب مع ابنته مكة

وكالات / سما /

نشر المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو طريف مع ابنته مكة، أثناء تدريباته البدنية في صالة الألعاب الرياضية.

وكان صلاح يؤدي بعض التدريبات في صالة الألعاب الرياضية مع ابنته مكة، ولاقت المقاطع تفاعلا كبيرا من متابعي النجم المصري.

وعادة ما تخطف ابنة صلاح، صاحبة الـ5 أعوام، الأجواء خلال ظهورها مع والده عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في مباريات ليفربول بملعب "أنفيلد" معقل "الريدز".

يشار إلى أن صلاح توّج مؤخرا مع ليفربول بلقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخ "الريدز"، بعد الفوز على فلامينغو البرازيلي في النهائي (1-0).