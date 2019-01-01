جلسة "إخراج جن" من ربة منزل ببني سويف تنتهي بقتلها

وكالات / سما /

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، الجمعة، 3 سيدات وموظف، لإشتراكهم في جلسة روحانية لاستخراج جن من ربة منزل ما تسبب في وفاتها عقب الإعتداء عليها بالضرب في أماكن مختلفة من الجسم، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا من «حسن. أ. ج» 33 عام، نجار، مقيم قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، بوفاة زوجته «فاطمة. ق. أ» 22 عام، ربة منزل.

وتبين من التحريات الأولية والإنتقال والفحص ومناظرة الجثة، ان المتوفية بكامل ملابسها بداخل غرفة نوم بالطابق الأول وبها إصابات ظاهرية عبارة عن كدمات باليد اليمنى والصدر وجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

كما تبين من التحريات أنه أثناء عودة زوج المتوفية من عمله، فوجئ بزوجته ملقاة على الأرض داخل المنزل ومتوفاة، وإنها كانت تعاني من اضطرابات نفسية، وكانت تعالج لدى احد الأطباء وتوقفت عن العلاج منذ حوالي 3 سنوات.

كما تبين أنه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ولا يستطيع الجزم بسبب الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة للانتقال لمكان البلاغ والمعاينة.

ووجه مدير أمن بني سويف إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث للوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر المحضر رقم 7843 إداري مركز شرطة.

وتبين من استكمال التحريات والبحث تحت إشراف العميد محمد عبدالوهاب مدير مباحث مدير مباحث المديرية وقيادة العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة كلاً من: «سكينة. م. ع» ٤٨ عام، حاصلة على دبلوم تجارة، مقيمة 6 أكتوبر بالجيزة، ولها محل إقامة آخر قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى وتربطها صلة قرابة بزوج المتوفية، وشقيقتها«فاتن. م. ع» ٥٠ عام، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى، و«محمد. أ. ج» ٣٦عام، موظف بشركة خاصة، مقيم قرية جزيرة المساعدة، شقيق زوج المتوفية، وزوجته «هبة. ع. ع» ٣١ عام، ربة منزل، مقيمة قرية جزيرة المساعدة بمركز الواسطى.

كما تبين من التحريات إقدام المتهمين على عقد جلسة علاج روحاني، لاعتقادهم بإصابة المجني عليها بمس جن، وقيام الأولي بمعالجتها روحانياً بعقد جلسة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وقيامهم بالقفز على جسدها واستخدام ملعقة مسخنة ووضعها على أماكن متفرقة من جسدها لتسهيل خروج الجن من تلك الأماكن، فحدثت إصاباتها التي أودت بحياتها.

وأشارت التحريات إلى ضبط المتهمين، وإعترافهم بإرتكاب الواقعة وتأييد مضمون التحريات.