المستوطنون يمدون خط مياه في البلدة القديمة

الخليل / سما /

أقدم مستوطنون، على تمديد خط مياه في منطقة السهلة بالقرب من المحكمة الشرعية في البلدة القديمة بالخليل، لإيصال المياه من بيت الزعتري إلى بيت أبو رجب الذي استولوا عليه مؤخراً.

وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنّ هذه الأعمال أدت إلى إتلاف خطوط المياه الرئيسة للبلدية والتي تُغذي المنطقة بأكملها بالمياه.

واعتبرت هذا الإجراء تعدياً واضحا على صلاحياتها، وانتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والتي كفلت للبلدية حقها بإدارة المدينة بشكلٍ كامل دون انتقاص، محذرة من مغبة تمادي المستوطنين في البلدية القديمة وارتفاع وتيرة اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة.

وأكدت البلدية أنّها ماضية ولجنة الإعمار في معركتهما القانونية ضد الوجود الاستيطاني في البلدة القديمة، وأنّهما ستستردان بيت الرجبي والزعتري كما استردتا بيت البكري أمس.