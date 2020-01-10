الاقتصاد: فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 و A2

أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية A1 وA2.

وبينت الوزارة في بيان لها، اليوم، أن تفاصيل السلع والكميات منشورة عبر موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps

ودعت الراغبين بالاستيراد، إلى التوجه لمقر وزارة الاقتصاد الوطني – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي – رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات لعام 2019، علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 10/1/2020 وعليه لا تنظر اللجنة للطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .