  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد.. عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني على المسرح بالرياض

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني على المسرح بالرياض


وكالات / سما /

حلّت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة بالحفل الغنائي للفنان عمرو دياب، خلال فعاليات ختام موسم الرياض الترفيهي، والتي تعرّضت فيه لموقف أثناء إلقاء كلمتها أمام الجمهور، لكن ساعدها "دياب" مُسرعًا على تخطيه، واستكملت حديثها.

وكانت "الشربيني" تتحدث، لكن دون وصول صوتها للحضور بالحفل، بسبب عطل في الميكروفون أو عدم تشغيله، قادها إلى الظهور وهى تلوّح فقط في وجه الجميع، حتى إنها لم تنتبه وكذلك "دياب" والفنان محمد هنيدي، اللذان كانا بصحبتها على المسرح، بالثانية الأولى، إلى المشكلة، ثم منحها "دياب "ميكروفونه الخاص على الفور.

وقالت الفنانة، بعد تسلّمها الميكروفون: "إنتوا سمعتوني صح؟ لأ؟"، وتابعت: "أنا مبسوطة جدًا إن أنا معاكم النهارده، في الميدل بيست بالرياض"، جاءت كلماتها تلك بعد أن قدمها "دياب" قائلًا: "ليدز فيرست، لأن أنا معايا فنانة، وكلهم بعد كده فنانين".

حضر الحفل بصحبة "دياب"، الفنانون أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو، والملحن والفنان عمرو مصطفى، والشاعر الغنائي تامر حسين، والذين سافروا بصحبته على الطائرة ذاتها، إذ نشروا صورة وهم يجلسون سويًا داخلها، كما كان الفنان عمرو يوسف معهم على المسرح.

#عمرو دياب #دينا الشربيني

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. الكشف عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 $

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

معد لخدمة عدة اسلحة.. موقع عبري يكشف عن مشروع عسكري سري لجيش الاحتلال كلف مليارات

موقع إسرائيلي : التحقيق مع مجموعة الجبهة الشعبية كان معقدا وصعبا

أثارت عضباً واسعاً.. ضابطة سابقة بجيش الاحتلال تدعو للتحقيق مع الجنود والضباط

المطران عطا الله حنا : الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن حادثة تسممي

تصريح من حماس حول استئناف الادارة الامريكية دعمها المالي للسلطة.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

كنيست الاحتلال يخصص 34 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة الغربية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

860x484

يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية

الاحتلال يشن حملة اقتحامات و اعتقالات واسعة في مدن الضفة طالت 20 مواطنا