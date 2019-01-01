شاهد.. عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني على المسرح بالرياض

وكالات / سما /

حلّت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة بالحفل الغنائي للفنان عمرو دياب، خلال فعاليات ختام موسم الرياض الترفيهي، والتي تعرّضت فيه لموقف أثناء إلقاء كلمتها أمام الجمهور، لكن ساعدها "دياب" مُسرعًا على تخطيه، واستكملت حديثها.

وكانت "الشربيني" تتحدث، لكن دون وصول صوتها للحضور بالحفل، بسبب عطل في الميكروفون أو عدم تشغيله، قادها إلى الظهور وهى تلوّح فقط في وجه الجميع، حتى إنها لم تنتبه وكذلك "دياب" والفنان محمد هنيدي، اللذان كانا بصحبتها على المسرح، بالثانية الأولى، إلى المشكلة، ثم منحها "دياب "ميكروفونه الخاص على الفور.

وقالت الفنانة، بعد تسلّمها الميكروفون: "إنتوا سمعتوني صح؟ لأ؟"، وتابعت: "أنا مبسوطة جدًا إن أنا معاكم النهارده، في الميدل بيست بالرياض"، جاءت كلماتها تلك بعد أن قدمها "دياب" قائلًا: "ليدز فيرست، لأن أنا معايا فنانة، وكلهم بعد كده فنانين".

حضر الحفل بصحبة "دياب"، الفنانون أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو، والملحن والفنان عمرو مصطفى، والشاعر الغنائي تامر حسين، والذين سافروا بصحبته على الطائرة ذاتها، إذ نشروا صورة وهم يجلسون سويًا داخلها، كما كان الفنان عمرو يوسف معهم على المسرح.