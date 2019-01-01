  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المتطرف "غليك" يقود اقتحاما جديدا للأقصى

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المتطرف "غليك" يقود اقتحاما جديدا للأقصى


القدس المحتلة / سما /

قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى المبارك، برفقة عشرات المستوطنين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن المتطرف غليك اقتحم الأقصى مع 211 مستوطنا، وقائد شرطة الاحتلال في القدس "دورون يديد"، وعدد من ضباطه، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال سلمت عددا من الشبان والشابات بلاغات، لمراجعة مخابراتها؛ بحجة تواجدهم في باحات الأقصى.

وتأتي هذه الاقتحامات في سياق حملة دعا إليها مستوطنون لتصعيد عمليات الاقتحام للأقصى، تزامنا مع عيد "الحانوكاه" العبري، الذي يستمر لنحو أسبوع.

#المستوطنين #يهودا غليك #المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. الكشف عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 $

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

معد لخدمة عدة اسلحة.. موقع عبري يكشف عن مشروع عسكري سري لجيش الاحتلال كلف مليارات

موقع إسرائيلي : التحقيق مع مجموعة الجبهة الشعبية كان معقدا وصعبا

أثارت عضباً واسعاً.. ضابطة سابقة بجيش الاحتلال تدعو للتحقيق مع الجنود والضباط

المطران عطا الله حنا : الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن حادثة تسممي

تصريح من حماس حول استئناف الادارة الامريكية دعمها المالي للسلطة.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

كنيست الاحتلال يخصص 34 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة الغربية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

860x484

يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية

الاحتلال يشن حملة اقتحامات و اعتقالات واسعة في مدن الضفة طالت 20 مواطنا