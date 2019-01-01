شرطة الاحتلال تستدعي شابا من القدس

القدس المحتلة / سما /

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استدعاءً لشاب من داخل باحات المسجد الأقصى المبارك قرب باب الرحمة.

وأفاد شهود عيان ، بأن شرطة الاحتلال شرعت باستفزاز أحد الشبان (لم تعرف هويته بعد) لحظة تواجده أثناء اقتحام عشرات المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال لباحات الأقصى، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في مركز الاعتقال والتوقيف المعروف بـ"المسكوبية".

وعمليات الاقتحام الواسعة للمستوطنين منذ مطلع الأسبوع الجاري برفقة شرطة ومخابرات الاحتلال في باحات الأقصى تأتي استجابة لدعوات المتطرفين؛ بحجة حلول "عيد الحانوكاه" العبري.