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بدء صرف المنحة القطرية بغزة

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف المنحة القطرية بغزة


غزة / سما /

بدأت في فروع مكاتب البريد بمحافظات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عملية صرف المساعدات النقدية من المنحة القطرية للأسر الفقيرة.

وستتواصل عملية الصرف عدة أيام وفق الترتيب الأبجدي للمستفيدين.

وكان السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعلن مساء الأحد الماضي أن لجنته ستصرف المساعدات لـ 75 ألف أسرة، من بينها أسماء لأسر معتمدة ضمن كشف جديد، بواقع 100$ للأسرة الواحدة.

وبيّن أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

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