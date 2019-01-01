فرق كشفية تجوب شوارع بيت لحم احتفالًا بالميلاد المجيد

رام الله / سما /

بدأت فرق كشفية بالوصول لساحة المهد بمدينة بيت لحم صباح اليوم، في إطار بدء احتفاات عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الغربي.

ومن المقرر أن تجوب 30 فرقة كشفية قدمت من القدس ورام الله والناصرة وحيفا ونابلس وبيت لحم، شوارع المدينة حتى وصول موكب غبطة المدبر الرسولي بيير باتستا بيتسابالا قادمًا من القدس، بعد ظهر اليوم. وسيكون في استقباله حشود من المواطنين والسياح الأجانب وجهات رسمية، ومن ثم يدخل غبطة المدبر كنيسة المهد ليقيم قداسًا خاصًا عصرًا الذي يسبق القداس الكبير في منتصف الليل بمناسبة الميلاد المجيد.

وقال المحامي انطون سلمان رئيس البلدية إن المدينة جاهزة لهذه المناسبة المجيدة، فيما قال محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد إن المؤسسة الأمنية جاهزة لتأمين الأعياد، وأن الرئيس محمو عباس سيحضر لبيت لحم لحضور قداس منتصف الليل.