تعرف على كميات البروتين اللازمة للجسم

وكالات / سما /

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية الحيوية التي تحافظ على صحتنا وتبني العضلات داخل الجسم، ولكن هناك دراسة جديدة تؤكد أن الكثير من الناس لا يحتاجون إلى تناول أكثر من الكمية الموصي بها من البروتين، وللتعرف أكثر أقراء الأسطر القادمة، وفقا لموقع " menshealth".

إن اتباع نظام غذائي عالي البروتين هو الأفضل لأخصائي الحميات الذين يحاولون الحفاظ على العضلات داخل الجسم، مما لاشك فيه أن البروتين مهم للحفاظ على كتلة العضلات، وظيفة العظام، والصحة العامة. ولكن هل يحتاج الشخص العادي حقًا إلى اتباع نظام غذائي غني بالبروتين؟، هذا هو السؤال الذي سعى الباحثون من جامعة بيردو إلى تحديده في دراسة جديدة نشرت في مجلة التقدم في التغذية. قام الفريق بتحليل 18 دراسة ونظروا فيما إذا كان تجاوز الكمية اليومية الموصي بها من البروتين قد أثر على كتلة جسم الشخص مقارنة مع أولئك الذين تناولوا الكمية المقترحة، ويُنصح بتناول جميع البالغين قرابة 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم، مما يعني أن الرجل البالغ وزنه 180 رطلاً يحتاج إلى حوالي 65 جرامًا من البروتين يوميًا.

وجد الفريق أن تناول البروتين الزائد عن RDA لم يؤثر على التركيبة لدى الأشخاص الذين لم يكونوا يتبعون نظامًا غذائيًا أو تحديداً في تدريبهم على زيادة كتلة العضلات لديهم.

أخصائي التغذية يدركون أن فترات الاستهلاك المنخفض للطاقة تتطلب المزيد من البروتين لمنع فقدان العضلات، وأن فترات الضغط العالي أو زيادة التدريب البدني تتطلب أيضًا تناول بروتين أعلى لدعم كتلة العضلات".

كما أن معظم الأشخاص المستقرين يتمسكون بدقة بـ 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من الوزن، وتقول إن الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن أو الأشخاص النشطين جسديًا يجب عليهم العمل مع أخصائي التغذية للعثور على الكمية الأفضل لجسمهم.