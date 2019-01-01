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باحثون: مواليد شهر أبريل أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باحثون: مواليد شهر أبريل أكثر عرضة للوفاة بأمراض القلب


وكالات / سما /

حذر باحثون في جامعة هارفارد من أن الأشخاص الذين يولدون في فصلي الربيع والصيف معرضون لخطر الموت المبكر بأمراض القلب، وفقا لما جاء في موقع "ميرور" البريطاني.

ووجدت الدراسة الجديدة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) وشملت 116.911 ألف امرأة، أن المولودين بين مارس ويوليو كانوا أكثر عرضة بنسبة 9 ٪ للوفاة بأمراض القلب من المولودين في نوفمبر.

وتمت متابعة النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 55 عاما في بداية الدراسة، لمدة 38 عاما في المتوسط.

وخلال هذا الوقت، كانت هناك 8.360 حالة وفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشمل اضطرابات في القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة إلى أن المولودين في شهر (أبريل) كان لديهم أعلى عدد من الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وأولئك الذين ولدوا في (ديسمبر) كان لديهم أدنى معدل.

وأخذت النتائج بالعوامل التي من المحتمل أن تؤثر على النتائج مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة.

وقال الباحثون من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد في الولايات المتحدة: "أسباب الاختلافات في خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مع توقيت الولادة غير مفهومة جيدا ، ولكن يمكن أن تشمل الأسباب التقلبات الموسمية في توفر التغذية، والالتهابات والأسباب الالتهابية، ودرجة الحرارة، ومستويات تلوث الهواء وكمية ضوء الشمس المتاحة. "

#القلب #امراض

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