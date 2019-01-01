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خدمات النصيرات يحسم الديربي.. وانتصار ساحق لنماء

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات النصيرات يحسم الديربي.. وانتصار ساحق لنماء


غزة / سما /

حقق خدمات النصيرات انتصارا غاليا على جاره خدمات المغازي (1-0), ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الأولى.

ويدين النصيرات بانتصاره إلى طارق الهور الذي سجل هدف المباراة الوحيد (80), ليرفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثاني, ويبقى رصيد المغازي 20 نقطة في المركز الرابع.

العطاء – نماء (1-5)

واكتسح نماء منافسه العطاء بسهولة (5-1).

وأحرز خماسية نماء بلال مقبل "هاتريك" (39 و63 و79) تواليا, وفادي الشريف (3), ومدحت السيد (21), في حين سجل هدف حفظ ماء الوجه للعطاء محمد الصليبي (62).

ورفع الفائز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن, وبقي رصيد الخاسر 6 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

#خدمات النصيرات #نماء #خدمات المغازي #دوري الأولى

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