"الزعيم" يعلن عن مدربه الجديد

رفح / سما /

أعلن نادي شباب رفح عن مديره الفني الجديد، خلفا للمستقيل محمود المزين، الذي قرر الرحيل عقب الخسارة أمام الهلال، في الأسبوع الثالث عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد "الزعيم" تعيين رأفت خليفة مديرا فنيا للفريق الأول بالنادي، استعدادا للقاء الجولة المقبلة من دوري الممتازة ضد خدمات الشاطئ.

وأوضح النادي أنه سيتم الكشف عن الجهاز المعاون لخليفة خلال الساعات القادمة، متمنيا له التوفيق في الدوري.

يشار إلى أن شباب رفح يعاني الأمرّين منذ بداية الدوري هذا الموسم، إذ يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 11 نقطة.