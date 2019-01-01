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اليونايتد يُخطط لعرض "غير القابل للرفض" لضم هالاند

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليونايتد يُخطط لعرض "غير القابل للرفض" لضم هالاند


وكالات / سما /

تُكثف إدارة نادي مانشستر يونايتد من جهودها لضمان نجاحها في الفوز بصفقة المُهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي يُقدم أداءً رائعاً هذا الموسم جذب إليه اهتمام أكبر أندية القارة العجوز.

وذكر تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة النادي الإنجليزي وبجانب عرضها المُقدر بـ 76مليون جنيه إسترليني، فإنها ستُقدم لهالاند في حالة إتمام الصفقة عشر أضعاف راتبه الأسبوعي، فاللاعب يحصل حالياً مع ناديه النمساوي على 20 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ومن المُقرر أن يتضاعف الرقم عشر مرات ليصل لـ 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع إذا ما انتقل لقلعة الأولد ترافورد.

ولفت تقرير الصحيفة الإنجليزية إلى أن إدارة الشياطين الحُمر ستضع بنود تحفيزية في العقد، منها نقاط على تسجيل الأهداف و الفوز بالحذاء الذهبي، وتأمل الإدارة أن يُساهم هالاند في حالة قدومه في الفوز بالبطولات.

ومن جانبه قال أوليفير مينتزلاف، رئيس كرة القدم بنادي ريد بول لايبزيج الألماني الذي تربطه مع سالزبورج رابطة الراعي المُشترك، :”نعم تقابلنا مع هالاند، نحن مهتمون بالاعب، هو استمع لذلك، وهو مُرحب بخطوة الانتقال، هو يرغب في تغيير الفرق في الصيف”.

وتابع مينتزلاف :”ليس من السهل، هناك مانشستر يونايتد و يوفنتوس و بوروسيا دورتموند، هناك عدد آخر من الأندية كذلك”.

#إيرلينج هالاند #مانشستر يونايتد

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