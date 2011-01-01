كومباني : مانشستر سيتي عليه التمسك بجوارديولا مهما كان الثمن

وكالات / سما /

عبر فينسنت كومباني، اللاعب البلجيكي السابق لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن رأيه بضرورة أن تتمسك إدارة السيتيزن بمُدربها الكتالوني بيب جوارديولا مهما كلفها هذا الأمر.

وقال كومباني، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة ديلي ميل البريطانية، :”لو كُنت في موقع اتخاذ القرار في السيتي، سأقوم بأي شيء يُمكنني فعله للإبقاء على جوارديولا طالما كان في إمكاني ذلك”.

وشدد المُدرب واللاعب الحالي لفريق أندرلخت البلجيكي على أن مُدربه السابق في قلعة الاتحاد هو أفضل مُدرب في العالم، وقال :”هو بصدق الأفضل”.

وينتهي عقد مُدرب برشلونة و بايرن ميونخ السابق مع أبطال إنجلترا الموسم المُقبل، ويأمل كومباني أن يحظى جوارديولا بعقد مماثل لمُنافسه على الدوري يورجن كلوب الذي مدد مُدة تعاقده حتى 2024.

وأمضى كومباني 11 عام في ناديه مانشستر سيتي قبل العودة إلى بلده، حقق فيها لقب الدوري أربع مرات في سنوات 2012 و 2014 و 2018 و 2019، ولقب كأس الاتحاد الانجليزي مرتين في 2011 و 2019، وكاس الرابطة أربع مرات في 2014 و 2016 و 2018 و 2019.