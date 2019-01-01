وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الميرور” الإنجليزية بأن نادي تشيلسي أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

مستقبل النجم الإسباني إيسكو مع ريال مدريد يبدو غامضاً، ففي بعض الأحيان يحصل على فرصة للمشاركة مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، وأحياناً أخرى لا يشارك، ويبقى على دكة البدلاء.

تحرك نادي ريال مدريد حالياً للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن سيكون سبباً في رحيل إيسكو عن المرينجي.

وأشارت الصحيفة أن تشيلسي عُرض عليه فرصة التعاقد مع إيسكو بمبلغ 44 مليون استرليني، حيث يحاول الريال إفساح المجال للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد معه في الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن إيسكو سيكون الضحية في صفقة إريكسن، خاصةً بعد ظهوره بصورة باهتة هذا الموسم بمشاركته في عشر مباريات، وفشله في إحراز أو صناعة أي هدف.

وأكملت “الميرور” أن فرانك لامبارد مدرب البلوز يرغب في رفع جودة الفريق، لذلك فصفقة إيسكو قيد الدراسة حالياً.

تشيلسي إذا قرر التعاقد مع إيسكو سيجد منافسة كبيرة من قبل مانشستر سيتي الإنجليزي الراغب في الظفر بخدمات إيسكو منذ فترة.

الجدير بالذكر أن عقد إيسكو ابن 27 عاماً سينتهي مع ريال مدريد صيف عام 2022.



