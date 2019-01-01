  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تشيلسي أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع إيسكو

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع إيسكو


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الميرور” الإنجليزية بأن نادي تشيلسي أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

مستقبل النجم الإسباني إيسكو مع ريال مدريد يبدو غامضاً، ففي بعض الأحيان يحصل على فرصة للمشاركة مع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق، وأحياناً أخرى لا يشارك، ويبقى على دكة البدلاء.

تحرك نادي ريال مدريد حالياً للحصول على خدمات الدنماركي كريستيان إريكسن سيكون سبباً في رحيل إيسكو عن المرينجي.

وأشارت الصحيفة أن تشيلسي عُرض عليه فرصة التعاقد مع إيسكو بمبلغ 44 مليون استرليني، حيث يحاول الريال إفساح المجال للاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد معه في الشهر المقبل.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن إيسكو سيكون الضحية في صفقة إريكسن، خاصةً بعد ظهوره بصورة باهتة هذا الموسم بمشاركته في عشر مباريات، وفشله في إحراز أو صناعة أي هدف.

وأكملت “الميرور” أن فرانك لامبارد مدرب البلوز يرغب في رفع جودة الفريق، لذلك فصفقة إيسكو قيد الدراسة حالياً.

تشيلسي إذا قرر التعاقد مع إيسكو سيجد منافسة كبيرة من قبل مانشستر سيتي الإنجليزي الراغب في الظفر بخدمات إيسكو منذ فترة.

الجدير بالذكر أن عقد إيسكو ابن 27 عاماً سينتهي مع ريال مدريد صيف عام 2022.


 
#تشيلسي #إيسكو

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. الكشف عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 $

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

معد لخدمة عدة اسلحة.. موقع عبري يكشف عن مشروع عسكري سري لجيش الاحتلال كلف مليارات

موقع إسرائيلي : التحقيق مع مجموعة الجبهة الشعبية كان معقدا وصعبا

المطران عطا الله حنا : الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن حادثة تسممي

أثارت عضباً واسعاً.. ضابطة سابقة بجيش الاحتلال تدعو للتحقيق مع الجنود والضباط

تصريح من حماس حول استئناف الادارة الامريكية دعمها المالي للسلطة.. اليك تفاصيله

الأخبار الرئيسية

كنيست الاحتلال يخصص 34 مليون شيكل لدعم الاستيطان في الضفة الغربية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

860x484

يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية

الاحتلال يشن حملة اقتحامات و اعتقالات واسعة في مدن الضفة طالت 20 مواطنا