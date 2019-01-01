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موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات


القدس المحتلة / سما /

قال موقع واللا العبري، نقلا عن مصادر في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، إن الاعتقاد السائد هو أن حركة حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع بين الفينة والأخرى بهدف الضغط على "إسرائيل".

وأشار الموقع إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي اختار وصف "المارقة" ليطلق على المجموعات التي تقوم بإطلاق الصواريخ وذلك لتلافي الحرج أمام الجمهور الإسرائيلي بضرورة ضرب حماس بقوة.

وبيّن الموقع أن المستوى السياسي اختار الرد على هذه الصواريخ المتقطعة بمهاجمة مواقع فارغة ونقاط رصد ومنشآت تدريب دون المساس بالمرافق الاستراتيجية خوفا من اندلاع مواجهة واسعة.

وأضاف الموقع: "فيما يتعلق بتلك المجموعات "المارقة" في قطاع غزة، فإن حماس تلعب لعبة مزدوجة؛ بينما تريد قيادة الحركة المضي قدماً في مباحثات التهدئة، تسمح لهذه المجموعات بالتحرك لزيادة الضغط على الموقف الإسرائيلي ولتنفيس غضب بعض النشطاء والعسكريين".

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