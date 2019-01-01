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نتنياهو يشكر بومبيو على "الوقوف مع العدل" بعد قرار الجنائية الدولية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يشكر بومبيو على "الوقوف مع العدل" بعد قرار الجنائية الدولية


القدس المحتلة / سما /

 أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكر الحساب الرسمي لنتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه "شكر بومبيو لوقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بما يخص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية".

وكانت فاتو بنسودا المدعية العامة للمحكمة أعلنت مؤخرا انتهاء مرحلة الدراسة الأولية في حالة فلسطين، وذكرت أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق بارتكاب جرائم حرب قد تحققت.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه أمس الإثنين، إن هذا الإعلان "يمثل اعترافا دوليا بالألم والعذاب الذي ألحقته إسرائيل بالشعب الفلسطيني، واعترافا دوليا بترسيم الحدود الجغرافية للدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس".

ورد بومبيو على الإعلان بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض "بحزم" فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية.

وقال، في بيان،: "نعارض بحزم هذا الأمر وأي عمل آخر يسعى لاستهداف إسرائيل بطريقة غير منصفة"، على حد تعبيره.

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