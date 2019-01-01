  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: بدء انشاء 111 وحدة سكنية ضمن مشاريع المنحة الايطالية

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: بدء انشاء 111 وحدة سكنية ضمن مشاريع المنحة الايطالية


غزة / سما /

 أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان انطلاق العمل في إنشاء 111 وحدة سكنية جديدة في حي الندى شمال قطاع غزة ضمن المنحة الإيطالية.

وقال م. سرحان إن المشروع الجديد عبارة عن (12) عمارة سكنية بإجمالي 111 وحدة سكنية تشمل المرافق والخدمات العامة وهي عبارة عن مرحلتين من المشروع حيث تم حفر الأساسات لعدد من العمارات السكنية.

وشكر م. سرحان الحكومة الإيطالية على هذه المنحة، مشيرا إلى أن وزارته تبذل كل الجهود من أجل التخفيف من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني.

يذكر أن وزارة الأشغال العامة والإسكان سلمت قبل أيام المرحلة الأولى من المشروع بواقع 75 وحدة سكنية لأصحاب المنازل المهدمة كليا.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. الكشف عن تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 $

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”

معد لخدمة عدة اسلحة.. موقع عبري يكشف عن مشروع عسكري سري لجيش الاحتلال كلف مليارات

تشغيل المولد الثالث في محطة توليد الكهرباء بغزة وهكذا سيكون الجدول

موقع إسرائيلي : التحقيق مع مجموعة الجبهة الشعبية كان معقدا وصعبا

المطران عطا الله حنا : الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن حادثة تسممي

أثارت عضباً واسعاً.. ضابطة سابقة بجيش الاحتلال تدعو للتحقيق مع الجنود والضباط

الأخبار الرئيسية

موقع إسرائيلي يزعم : حماس تسمح بإطلاق الصواريخ بشكل متقطع على المستوطنات

الاحتلال يهدم منزلين في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة

860x484

يديعوت تكشف: "إسرائيل" توقف خططها لضم وادي الأردن خشيةً من الجنائية الدولية

الاحتلال يشن حملة اقتحامات و اعتقالات واسعة في مدن الضفة طالت 20 مواطنا

5df77c1b4236046abb152760

هارتس :خطّةٍ إسرائيليّةٍ للإطاحة بالملك عبد الله بزعم”عدم شرعيته” والتعويل على “ربيعٍ أردنيٍّ”