الاحتلال يعتقل 6 مواطنين خلال اقتحام رام الله والبيرة وبيتونيا وسلواد

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين على الأقل، بينهم طالبان من جامعة بيرزيت، وقياديا وكاتبا، خلال اقتحامها مدينتي رام الله والبيرة، وبلدتي بيتونيا وسلواد، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان لم تسفر عن إصابات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب جعفر عزيز كايد، بعد مداهمة منزله في حي الإرسال، كما اعتقلت الطالب ضياء جميل نواورة، بعد اقتحام منزله في حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الكاتب والقيادي في الجبهة الشعبية أحمد قطامش، بعد مداهمة منزله في مدينة رام الله، والشابين عاصف عمر، وآدم حامد، خلال اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب أكرم سلمة بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الطالب في جامعة بيرزيت عبد الرحمن حمدان، في حي أم الشرايط بمدينة البيرة، وعاثت فيه خراباً.