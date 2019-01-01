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الرئيس يستقبل عائلة الشهيدة عائشة الرابي

الإثنين 23 ديسمبر 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل عائلة الشهيدة عائشة الرابي


رام الله / سما /

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة عائشة الرابي، التي ارتقت على يد المستوطنين في الثاني عشر من شهر تشرين أول/ اكتوبر العام الماضي.

وأكد سيادته، أن مسؤولية ملاحقة هؤلاء الجناة هي مسؤولية وطنية، مشيرا إلى أنه سيتم ملاحقة الجناة أمام المحاكم الدولية حتى ينالوا العقاب الرادع.

بدوره، ثمن يعقوب الرابي، زوج الشهيدة، متابعة الرئيس الحثيثة لقضية استشهاد زوجته، مؤكدا أن العائلة ستقوم برفع دعاوى أمام جميع المحاكم لمعاقبة الجناة الذين اقترفوا هذه الجريمة النكراء.

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