متهما بنسودة باللاسامية.. نتنياهو يشن هجومًا لاذعًا على المحكمة الجنائية الدولية

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع "إسرائيل"، معتبرها خطوة معادية للسامية.

وأضاف نتنياهو في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر"، أن "الجنائية الدولية تعتقد أن ليس لليهود الحق في الاستقرار بوطنهم التاريخي أو الدفاع عن أنفسهم ضد الأعداء الذي يسعون لإبادتهم".

وتابع:" بينما نحتفل بالحانوكا (عيد الأنوار اليهودي) تحاول المحكمة الجنائية الدولية إصدار أحكام مشابهة للأحكام المعادية للسامية مثل التي أصدرتها الإمبراطورية السلوقية القديمة.. عار عليهم!".

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.

وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".

هذه الخطوة لاقت ترحيب واسع من السلطة والفصائل الفلسطينية والمنظمات الدولية والعربية والعدد من الدول العالمية، فيما هاجم قيادة الاحتلال الإسرائيلي القرار ووصفها "هيئة سياسية معادية للسامية".

وعلق نتنياهو أنه يمثّل "يوما مظلما للحقيقة والعدالة"، زاعمًا أنّ "قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يحوّل المحكمة الجنائية الدولية إلى أداة سياسية لنزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

وتعليقا على هذه الخطوة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر: "أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل".

وأضاف: "إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية ونحن نعارض بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل".

غير أن "بنسودا" أكدت في بيانها، أن طلب تدخّل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذاك "لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق".

وأضافت: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة"