غزة: مجمع الشفاء الطبي يعلن عن إجراءات إدارية جديدة

غزة / سما /

قال المدير الإداري والمالي لمجمع الشفاء الطبي رامي مهنا، أنه وبالتزامن مع مطلع العام الجديد 2020 سيتم البدء بتطبيق عدة إجراءات إدارية جديدة لضبط وتسهيل حركة المرضى ومرافقيهم والزائرين لأقسام المجمع المختلفة، وذلك بهدف تقديم خدمة صحية أمنة للمرضى وتنظيم العمل الصحي والإداري داخل المجمع وتخفيف أزمة الاكتظاظ والازدحام.

وأكد مهنا في تصريح له اليوم، على أن الإجراءات ستلزم كل مريض بمرافق واحد فقط داخل قسم الطوارئ والأقسام الداخلية، وعلية سيتم الالتزام بمواعيد الزيارة، كما وسيتم العمل بنظام التفويج في العيادات الخارجية.

ويضيف:" أنه ومن خلال هذا النظام سيتم استقبال المرضي حسب ساعة الحجز وعليه لن يكون هناك داعٍ لحضور المرضى للعيادة قبل الموعد، إضافة إلى منع دخول السيارات ماعدا الإسعاف والعاملين داخل أسوار المجمع.

وعزا سبب ذلك، الى الأعداد الهائلة من الزائرين والمرافقين، والذي يتسبب بإعاقة عمل الطواقم الطبية التي تتعامل بشكل يومي مع المرضى.

وناشد مهنا المواطنين بضرورة الاستجابة لموظفي الأمن داخل أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والالتزام بالتعليمات التي من شأنها تحقيق الرضى بين المرضى والعاملين.

