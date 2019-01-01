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العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق مسلمي ومسيحيي القدس واجب وإرث هاشمي

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني: دفاعي عن حقوق مسلمي ومسيحيي القدس واجب وإرث هاشمي


عمان /سما/

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن دفاعي عن حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس واجب وإرث هاشمي.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رؤساء الكنائس في الأردن والقدس، وشخصيات مسيحية أردنية، وممثلين عن أوقاف وهيئات مقدسية إسلامية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد الملك على حق كنائس القدس في الحفاظ على مقدساتها وممتلكاتها وممارسة شعائرها بحرية ودورها القوي.

وأكد حرصه على التواصل مع رؤساء الكنائس في الأردن والقدس وممثلي الأوقاف والهيئات المقدسية الإسلامية، في بيت الأردنيين، مهنئاً المسيحيين في الأردن وفلسطين وجميع أنحاء العالم بالأعياد المجيدة.

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