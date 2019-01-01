روحاني: واشنطن ستضطر لرفع العقوبات عاجلاً أم آجلاً

طهران /سما/

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستضطر لرفع العقوبات عن بلاده، عاجلاً أم آجلاً.

وأكد روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، في طهران، على ضرورة بذل جهود من أجل حماية التعاون وإدامته بين طهران ونيودلهي، في ظل استمرار العقوبات الأمريكية.

وتابع: أن العقوبات الأمريكية ستضطر واشنطن لرفعها عاجلا أو آجلا، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية أو بعدها".

من جهة أخرى، أوضح روحاني، أن بلاده "تسعى لتحقيق الأمن وتخفيض التوتر في بحر عمان ومضيق هرمز".