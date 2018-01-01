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لاستعادة الثقة بعد أزمة "737 ماكس": "بوينغ" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي

الإثنين 23 ديسمبر 2019 08:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاستعادة الثقة بعد أزمة "737 ماكس": "بوينغ" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي


سما / وكالات/

أعلنت شركة "بوينغ"، عملاقة الطيران الأميركية، اليوم الإثنين، استقالة دينيس مويلنبورغ من منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن مجلس الإدارة قرر تعيين ديفيد كالهون في منصب الرئيس التنفيذي والرئيس، اعتبارا من 13 كانون الثاني/ يناير 2020.

وأضاف البيان أن كالهون سيظل عضواً في مجلس الإدارة؛ بالإضافة إلى ذلك، سيصبح عضو مجلس الإدارة لورنس كيلنر، رئيسا غير تنفيذي لمجلس الإدارة.

وأوضح البيان أن المدير المالي لشركة بوينغ، جريج سميث، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا خلال الفترة الانتقالية القصيرة.

وحسب البيان: "يرى مجلس الإدارة أن التغيير في القيادة كان ضروريا لاستعادة الثقة في تقدم الشركة، لأنها تعمل على إصلاح العلاقات مع الجهات التنظيمية والعملاء وكل حملة الأسهم الآخرين".

والثلاثاء الماضي، أعلنت "بوينغ"، تعليق إنتاج طائرتها "737 ماكس" مؤقتا، اعتبارا من الشهر المقبل، في مؤشر على تصاعد أزمة بدأت منذ آذار/ مارس الماضي.

وفي العاشر من آذار/ مارس الماضي، لقي 157 شخصا مصرعهم، إثر تحطم طائرة من ذلك الطراز تابعة للخطوط الإثيوبية، بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة أديس أبابا، إلى العاصمة الكينية نيروبي؛ الأمر الذي دفع شركات الطيران العالمية كافة لتعليق استخدامها.

وتعتبر هذه الكارثة، الثانية، في أقل من ستة أشهر، بالنسبة للطائرات من نوع "بوينغ 737 ماكس"، بعد كارثة الطائرة التابعة لشركة "ليون إير" للخطوط الإندونيسية في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، التي راح ضحيتها 189 شخصًا.

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