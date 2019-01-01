محيسن: لجنة مختصة تستقبل ملفات اعتداءات الاحتلال الفردية لرفعها للجنائية

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إنه سيتم استقبال ملفات اعتداءات الاحتلال الفردية بحق المواطنين من قبل وزارة الخارجية عن طريق لجنة مختصة بذلك ليتم رفعها بعد ذلك لمحكمة الجنايات.

واشار محيسن في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاثنين، الى ان اجتماع القوى والفصائل الوطنية والاسلامية الذي عقد امس اكد على اهمية اتخاذ خطوات جديدة وعملية لبدء محاكمة الاحتلال بعد قرار محكمة الجنايات الاخير بفتح تحقيق ضد جرائم الاحتلال منوها الى انه سيتم تقديم ملفات حول جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات سواء كانت فردية أم جماعية أو تتعلق بالاسرى والاستيطان أو هدم المنازل وغيرها من جرائم الاحتلال.