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وزير الحكم المحلي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

الإثنين 23 ديسمبر 2019 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم المحلي يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية


البيرة /سما/

التقى وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اليوم الاثنين، بمكتبه في مدينة البيرة، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في فلسطين(UN-Habitat)   زياد الشقرا، والوفد المرافق له.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون والعمل المشترك بينهما، لا سيما المتعلقة بإعداد المخططات الهيكلية للهيئات المحلية، ودعم مشاريع تنموية في المناطق المسماة (ج) من أجل تعزيز صمود المواطنين فيها، إضافة إلى موضوع الخطط الاستراتيجية التنموية للمحافظات، والمخططات الهيكلية الشاملة.

وقد تناول  الاجتماع  مشاركة دولة فلسطين في المنتدى الحضري العالمي العاشر الذي سيعقد في أبو ظبي خلال الفترة (8-13 فبراير2020)، والذي يعتبر واحداً من أهم المنتديات الحضرية المهتمة بمناقشة التنمية الحضرية المستدامة وأهدافها، والذي سوف يشكل مساحة وفرصة لعرض التجربة الفلسطينية في العديد من القضايا والمحاور بهدف توضيح أهمية التنمية الحضرية والتخطيط العمراني في فلسطين، وجوانب أخرى مثل المساءلة والمشاركة المجتمعية، من أجل دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتصدي للمشاكل والعوائق العمرانية التي تواجة التجمعات والمدن العمرانية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع أطلع الوزير الصالح الوفد على سير وتقدم عمل الوزارة والإدارات المعنية بالتخطيط الحضري لا سيما دائرة التخطيط والتنظيم العمراني.

بدوره، رحب الشقرا بمشاركة دولة فلسطين في المنتدى الحضري، مؤكداً على تسهيل مشاركتها واستمرار العمل جبناً إلى جنب مع الوزارة.

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