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"سيداو" الفلسطينية ..د.باسم نعيم

الإثنين 23 ديسمبر 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سيداو" الفلسطينية ..د.باسم نعيم



بغض النظر عن الرأي من إتفاقية سيداو والتي أعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٨١، والتي تعنى بالقضاء على التمييز ضد #المرأة، ووقعت عليها دولة فلسطين عام ٢٠٠٩، وللأسف دون أيّ تحفظ، رغم ما فيها من قضايا إشكالية، أودّ بداية إبداء الملاحظات التالية:
- من يؤيد الاتفاقية، ودون الاستناد إلى أي مرجعية قانونية أو شعبية، يعطون أنفسهم الحق في إتهام المخالفين بكل الأوصاف "الصفيقة" كالرجعية والأصولية وغيرها، ولا يقبلون، وهم يدعون "الديموقراطية" و "الليبرالية"، من الآخرين إبداء رأيهم، ويمكن أن نصفهم بسهولة ب"المنحلين" "المنفلشين" أو "الفسقة" ... الخ، لكن الحوار الديموقراطي لا يقتضي ذلك.
- عندما وقع السيد محمود عباس بصفته رئيسا للسلطة في عام ٢٠٠٩ عَلى إعتماد الإتفاقية، أكدّ في المرسوم، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، والذي ينص على أن دين الدولة #الإسلام، والشريعة أهم مصادر التشريع. وبالتالي موقف المخالفين لسيداو ينسجم قانونياً مع المرسوم.
-الاتفاقية البائسة، وقعت عليها كثير من الدول وبتحفظ (كثير من الدول العربية حتى أمريكا وإسرائيل، لان فيها مواد تخالف الفطرة والمنطق والشرائع السماوية كلها وليس الإسلام فقط، وتصطدم مع القانون الأساسي الفلسطيني. 
- ليس مسموحا لأحد، أيّ كان، أن يستقوي على الآخرين بالخارج أو سطوة التمويل، الغالبية الساحقة من شعبنا، بكافة تلاوينه المجتمعية والسياسية والدينية، ضد معظم بنود الإتفاقية، وإن كنتم تحترمون الديموقراطية فلتطالبوا بإستفتاء شعبي على الإتفاقية.
- كثير مما ورد في الورقة التي تم تسريبها للإعلام نتيجة الحوارات بين "هيومن رايتس ووتش"، و "مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي"، و"المساواة الآن" لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية سيداو لدى السلطة، للأسف الشديد كثير من توصياتها ليست ضمن ما ورد في اتفاقية #سيداو، وهي محاولات خبيثة لتمرير قوانين وإجراءات تتناقض بالكلية مع قيم مجتمعنا وديننا وحتى مع القانون الأساسي الفلسطيني، وتهدف لنسف عناصر القوة والتماسك المجتمعي. إذا كنتم معنيين بمناقشة موضوعية لأي تغيير فلا ضير ولكن لا تحاولوا فرض قيمكم او قيم الممولين على شعبنا.
- من يقف ضد الإتفاقية ليس بالضرورة يؤيد أي تمييز أو إضطهاد للمرأة، بل على العكس إنّ الغالبية تؤمن بتعزيز المرأة وتمكينها في إطار قيمنا الحضارية والتي أهم مكوناتها الدين. فنحن نؤمن بالعدل ومنع أي ظلم يقوم على أساس العرق أو الجنس أو اللون. وإيماننا باختلاف الأدوار المجتمعية  لا يعني الظلم وإنما مراعاة التكوين النفسي والبيولوجي للجنسين، بما يحقق التكامل والاستقرار للمجتمع. القاعدة الأساسية هي "النساء شقائق الرجال".
- عشنا في الغرب ونعرف جيدا ما ترتب على مثل هذه القيم المجتمعية من دمار مجتمعي وتفكك أسري، حتى وإستعمال للمرأة لأغراض إقتصادية بحتة ورخيصة تحت عنوان الحرية. طبعا لا يعني ذلك أنه يغيب عنا ما حققه الغرب من تقدم وإستقرار، وحتى تمكين المراة في جوانب أخرى.
#للحديث_بقية

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