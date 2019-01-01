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الاحتلال يستولي على شاحنة وجرافة في بيت أمر

الإثنين 23 ديسمبر 2019 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

استولت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على شاحنة وجرافة لمواطنين في بلدة بيت امر شمال الخليل.

وأفاد الناشط الاعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال قامت بمصادرة شاحنة تعود للمواطن محمد عمر ازريق أبو عياش، وحفار "باجر" يعود للمواطن سامر محمد علي اخليل عندما كانا يعملان في استصلاح ارض للمواطن نبيل بريغيث في منطقة ثغرة الشبك شمال شرق بيت أمر بالقرب من بيت البركة، الذي استولى عليه المستوطنون سابقا.

ولفت إلى أن جنود الاحتلال طلبوا من أصحاب الأرض مغادرتها فورا، وصادروا الشاحنة والباجر، وأعلنوا المنطقة عسكرية مغلقة ومنعت أصحابها من دخولها أو العمل فيها، رغم أن المواطن نبيل بريغيث يعمل في الأرض منذ سنوات ويمتلك كافة  الأوراق التي تثبت ملكيته للأرض .

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