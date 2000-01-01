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إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة سيدة وابنتها في اعتداء للمستوطنين وسط الخليل


الخليل / سما /

أصيبت سيدة وابنتها في حي "تل الرميدة" بمدينة الخليل مساء اليوم الاثنين، في اعتداء للمستوطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها الطبية قدمت الاسعافات الأولية اللازمة لسيدة وابنتها (..) في تل الرميدة بالخليل، جراء مهاجمتهما بغاز الفلفل من قبل أحد المستوطنين.

يشار الى أن سكان حي تل الرميدة يتعرضون بصورة شبه يومية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين الذين يقيمون في البؤرة الاستيطانية المقامة في الحي والمسماة "رمات يشاي"، وهي واحدة من بين خمس بؤر مقامة في قلب الخليل والبلدة القديمة من المدينة.

ويقع حي "تل الرميدة" غرب الحرم الإبراهيمي الشريف، ويعتبر مركز أول تجمع بشري في المدينة في العصر البرونزي القديم (3200 – 2000 ق.م.) حيث سكنها العرب الكنعانيون.

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