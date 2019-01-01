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فلسطين تحقق أرقاما قياسية..أكثر من 3.5 مليون سائح العام الحالي

الإثنين 23 ديسمبر 2019 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تحقق أرقاما قياسية..أكثر من 3.5 مليون سائح العام الحالي


بيت لحم / سما /

 أعلنت وزيرة السياحة والاثار، رولا معايعة، عن العدد النهائي للسياح الذين زاروا فلسطين حتى اليوم وصل إلى 3,520,726 سائح خلال العام 2019 بارتفاع مقداره 15.4% عن العام 2018.

وتصدرت الجنسيات البولندية والرومانية والأمريكية والإيطالية والهندية كأكثر الجنسيات مبيتا في الفنادق الفلسطينية، حيث سجلت الفنادق الفلسطينية 2,738,622 ليلة مبيت.

جاءت أقوال الوزيرة معايعة عشية احتفالات عيد الميلاد المجيد بحسب التقويم الغربي، مشيرة إلى أن شعار العيد لهذا العام كان الميلاد رسالة فرح، وبالرغم من كل الظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء استمرار الاحتلال إلا أن شعبنا مصمم على الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح الفدائي الفلسطيني الأول ليرسل رسالة سلام إلى العالم أجمع.

معايعة أوضحت اهمية النشاط الدولي المتصاعد على مستوى المؤسسات الدولية السياحية، ابتداء بتثبيت الوجود الفلسطيني في كافة المحافل والمعارض السياحية الدولية، وتطوير العلاقة والشراكة مع المؤسسات الدولية السياحية.

وفي الإطار العملي، اكدت معايعة عمل وزارة السياحة والاثار على إعادة ترميم العديد من المواقع الأثرية من خلال ترميم معالمهم لتكون مزارا سياحيا للوفود السياحية القادمة لزيارة فلسطين، بالإضافة إلى افتتاح العديد من مراكز الاستعلامات السياحية لتزويد الزائرين بكامل المعلومات حول تاريخ هذه المواقع وللحفاظ على الموروث الثقافي والأثري

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