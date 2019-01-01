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انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الجمعيات الخيرية في الخليل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتخاب هيئة إدارية جديدة لاتحاد الجمعيات الخيرية في الخليل


الخليل / سما /

 انتخب الاتحاد العام للجمعيات الخيرية في محافظة الخليل، اليوم الإثنين، هيئة إدارية جديدة.

وجرى انتخاب الهيئة الإدارية بعد اكتمال النصاب القانوني من أعضاء الهيئة العامة، وقراءة التقريرين المالي والاداري للهيئة السابقة، وذلك بحضور الجهات ذات العلاقة.

وتكونت الهيئة الادارية الجديدة المنتخبة من: الشيخ حاتم البكري رئيسا للاتحاد، وفهمي الشلالدة نائبا له، وشفيق ابو حماد امينا للسر، واسحق رمضان أمينا للصندوق، وأكرم الشروف للعلاقات العامة، وفاطمة كتلو للجنة المرأة، وعبد المحي قفيشة مسؤولا للمشاريع، ونضال الطميزي منسقا للجمعيات الخيرية، وراتب البكري للجنة التدريب والتأهيل، وابراهيم الحلايقة للجنة الاجتماعية، وأحمد بصيلة للنشاطات الأدبية.

يشار إلى أن الاتحاد تأسس عام 1958، وتقع عليه مسؤولية تنظيم شؤون الجمعيات الخيرية في محافظة الخليل المنضمة إليه، وتنسيق جهودها للعمل على تحسين خدماتها.

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