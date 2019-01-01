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وقفة تضامنية مع الأسيرين الشوبكي وزهران بنابلس

الإثنين 23 ديسمبر 2019 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة تضامنية مع الأسيرين الشوبكي وزهران بنابلس


نابلس / سما /

نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى ، اليوم الإثنين، وقفة أمام مكاتب الصليب الاحمر، بمدينة نابلس، للتضامن مع الأسير اللواء فؤاد الشوبكي، والاسير أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ 92 يوما.

ورفع المشاركون بالوقفة صور الأسيرين الشوبكي وزهران، ورددوا هتافات مساندة للأسرى.

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح طلال دويكات كلمة اللجنة الوطنية، إن السلطة الفلسطينية وجهت نداء للمؤسسات الدولية والصليب الأحمر، للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير الشوبكي.

ووجه التحية للأسير زهران الذي يواصل إضرابه المفتوح، معتبرا أنه يمثل نموذجا للأسرى الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية من أجل حريتهم.

وطالب الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، خاصة وأن هناك مئات الأسرى الذي يعانون من الأمراض الخطيرة والمزمنة.

وأكد على الوقوف إلى جانب الأسرى، وعدم تركهم وحدهم في مواجهة الاحتلال.

وسلم المشاركون بالوقفة مذكرة للصليب الأحمر، تطالبها بالتحرك العجل من أجل الإفراج عن الشوبكي وزهران.

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