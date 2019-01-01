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أثارت عضباً واسعاً.. ضابطة سابقة بجيش الاحتلال تدعو للتحقيق مع الجنود والضباط

الإثنين 23 ديسمبر 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أثارت عضباً واسعاً.. ضابطة سابقة بجيش الاحتلال تدعو للتحقيق مع الجنود والضباط


القدس المحتلة / سما /

أثارت تصريحات ضابطة إسرائيلية سابقة عضباً واسعاً في أوساط الشارع الإسرائيلي، وذلك بعد أن طالبت العقيد احتياط المحامية "فنينا شربيت بروخ" إلى فتح تحقيقات مع جنود الجيش الإسرائيلي في ظل قرار المحكمة الدولية الأخير بفتح تحقيق جنائي ضد ضباط الجيش الإسرائيلي بتهم جرائم حرب.

وأوضح موقع "معاريف العبري"، أن المحامية بروخ تعمل أيضا كباحثة في معهد الأمن القومي، كما أنها كانت تعمل كمستشارة قضائية في الوفود الإسرائيلية للمفاوضات مع الفلسطينيين وسوريا.

ومن جانبها، أوضحت "بروخ" في عدد من المقابلات والمقالات التي نشرتها مؤخرا، بأنه يجب فتح تحقيق مسبق مع جنود وضباط الجيش الإسرائيلي للتأكيد على استقلالية القضاء الإسرائيلي في تعامله مع جنود الجيش الإسرائيلي.

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