المطران عطا الله حنا يتهم : الاحتلال الاسرائيلي مسؤول عن حادثة تسممي

القدس المحتلة/سما/

حمل رئيس أساقفة سباسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، الاحتلال مسؤولية حادثة التسمم التي تعرض لها.



وأكد المطران خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة عمان، الاثنين، أن مسيحيو فلسطين مكون رئيسي من الشعب الأردني والفلسطيني وعائلة واحدة وليس أقليات.



وقال إن الأردن سيقدم المطران عطاالله حنا خلال الثلاثة أيام المقبلة من دون سموم والمؤامرات التي وصفها بالخبيثة.



وأضاف أن فريقا في فلسطين يجمع أدلة للتأكد من طبيعة ومصدر المادة التي استنشقها، "لا استطيع الجزم أن إسرائيل تقف وراء هذه الحادثة لكن المؤشرات تشير إلى أنها تقف وراءها ... أعتقد إنْ ثبت تورط إسرائيل في هذه الحادثة فإن هدفها لم يكن يرقى إلى اغتيال، إنما محاولة لإيذائي" بحسب المطران.



وكان قد وصل المطران عطا الله حنا، اليوم الى الأردن، لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية.



وقال المطران عطا الله حنا في تصريحات له، أنه توجه الى الاردن لتلقي العلاج، لأن وضعه الصحي لا يقبل التأجيل.

