تصريح من حماس حول استئناف الادارة الامريكية دعمها المالي للسلطة.. اليك تفاصيله

غزة / سما /

اصدرت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الاثنين، تصريح صحفي حول استئناف الإدارة الأمريكية، دعمها المالي للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سما الاخبارية:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الأستاذ فوزي برهوم بما يأتي:

استئناف الإدارة الأمريكية دعمها المالي لأجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية يأتي في إطار المنح والعطاءات التي تقدمها للسلطة مكافأة على جهودها في قمع الحريات وملاحقة المقاومين، وتشجيعا لاستمرار التنسيق الأمني بين السلطة والعدو الإسرائيلي، ولغض الطرف عن سياسة ترامب لتمرير تنفيذ بنود صفقة القرن.

إن استجداء فريق السلطة وقبولهم بهذا الدعم، بينما هم يواصلون هجومهم وفي مقدمتهم أبو مازن ورئيس حكومته اشتية على المستشفى الميداني الدولي وأي مسار للتخفيف من معاناة أهلنا في غزة، تأكيد أن المستهدف هو غزة وأهلها، وكل من يؤمن بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال ومشاريع الاستسلام وتصفية القضية الفلسطينية.

إن كل الأزمات التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة، وبما فيها تفاقم أزمة البطالة والقطاع الصحي هي بفعل الحصار المزدوج المفروض على قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

الأستاذ فوزي برهوم

الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

23 ديسمبر/ كانون الأول 2019م