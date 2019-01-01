"بكدار" يوقع عقدا لتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي

رام الله / سما /

وقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار(بكدار)، اليوم الاثنين، اتفاقية البدء بتنفيذ مشروع توسعة مستشفى سلفيت الحكومي الذي يخدم 120 ألف مواطن ومواطنة في محافظة سلفيت.

وجرى التوقيع بحضور رئيس المجلس الاقتصادي محمد أبو عوض، والوكيل المساعد في وزارة الصحة نعيم صبرة، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي، والوكيل المساعد للشؤون الفنية في المجلس رائد عنبتاوي، والوكيل المساعد للشؤون المالية في المجلس يوسف عبد الفتاح.

ويشمل المشروع بناء طابق تسوية بمساحة 1800 متر مربع، وبناء طابق أرضي 2200 متر مربع على أن يتم تشطيب 600 متر مربع منها كعيادات خارجية ومرافقها الأخرى كمرحلة أولى، وبناء جسر للربط بين المبنيين القديم والجديد وسيتم تنفيذه خلال 15 شهرا.

وأكد أبو عوض عمق الشراكة ما بين المجلس ووزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي في فلسطين والارتقاء بالبنية التحتية الصحية لتواكب الاحتياجات المتنامية للمواطنين في مختلف محافظات الوطن الشمالية والجنوبية.

ويأتي المشروع ضمن برنامج دعم قطاع الصحة في الضفة الغربية بتمويل المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا " باديا" ومن خلال البنك الإسلامي للتنمية.

ويشمل البرنامج دعم مشاريع في مستشفى الخليل، وحقل الرعاة-بيت ساحور، وسلفيت، ونعلين، وصفا، ودير الغصون بقيمة اجمالية تصل الى 3 مليون دولار أميركي.