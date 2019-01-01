الخارجية: جميع الطلبة الفلسطينيين في الهند جرى تأمينهم

نيودلهي /سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، إنه جرى تأمين جميع الطلاب الفلسطينيين في الجامعات الهندية، في أماكن آمنة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية رياض المالكي، تابعت دائرة الرعاية القنصلية في الوزارة ومن خلال سفارة دولة فلسطين لدى الهند، أوضاع الطلبة الفلسطينيين في الجامعات التي تقع في دائرة الأحداث في الهند.

وأَضاف البيان، أن هناك جهودا كبيرة بذلها السفير عدنان أبو الهيجاء لمتابعة ظروف الطلبة، وجرى التواصل مع الجهات الرسمية في الهند لضمان سلامتهم.