الداخلية بغزة تصدر تنويه هام بخصوص الية التسجيل للسفر عبر معبر رفح

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية بغزة أنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح البري.

و وفقاً للداخلية، فإن التعديل جاء على النحو الآتي، مع إرفاق المستندات المطلوبة:

الأحد: الإقامات والجوازات الأجنبية.

المطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).

المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

الإثنين: التأشيرات.

المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).

الثلاثاء: المرضى.

المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).

الأربعاء: الجوازات المصرية والجنسيات المصرية.

المطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).

الخميس: الطلاب والزيارات.

المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).

المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).

وتؤكد صالة التسجيل على ضرورة الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.