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إصابة واعتقال فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

الإثنين 23 ديسمبر 2019 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة واعتقال فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة


غزة / سما /

أُصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بعد محاولته اجتياز الحدود جنوب قطاع غزة، اليوم الإثنين، حيث تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال التي حولته للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية دون الإفصاح عن خطورة جروحه.

وأفادت مصادر محلية، بأن آلية تابعة لجيش الاحتلال فتحت النار على شابين اقتربا من بوابة موقع المدرسة العسكري قبل اعتقال أحدهما.

وأفادت المصادر، بأن الجريح سقط على الأرض قبل أن تحضر عربة عسكرية ويترجل منها أحد الجنود ويقتاد الجريح إلى داخل السلك الفاصل، في حين تمكن زميله من الهرب إلى الأراضي الزراعية شرق البريج. وفق موقع عرب(48).

من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن قوة عسكرية رصدت شاب فلسطيني اجتاز السياج الأمني جنوب قطاع غزة وتسلل إلى البلاد.

وزعم المتحدث العسكري أن الشاب كان يحمل سكينا، وعليه قام الجنود بإطلاق الرصاص صوبه وإصابته، حيث تم اعتقاله.

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