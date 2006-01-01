  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

الإثنين 23 ديسمبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح


سما / وكالات/

ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، فارق الحياة اليوم إثر سكتة قلبية.

يذكر أن الفريق قايد صالح هو أحد أهم قادة الجيش الجزائري المخضرمين، وكان انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي في سن مبكرة حين كان عمره 17 عاما.

وترقى قايد صالح في السلك العسكري وتولى في مسيرته الطويلة العديد من المهام، وعين عام 1994 قائداً للقوات البرية الجزائرية، فيما عين رئيساً للأركان الجيش الوطني الشعبي عام 2006، كما أصبح نائبا لوزير الدفاع في سبتمبر 2013.

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يكشف موعد والية صرف المنحة القطرية 100 $ للاسر الفقيرة في غزة

منخفض قوي يؤثر على فلسطين الأربعاء

صور.. الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب 50 مسدس لإسرائيل

رؤساء المجالس الإسرائيلية المحاذية لغزة ردا على لاهاي: "نخضع لجرائم حرب يوميا"

شاهد.. انفجار بركان "معجون اسنان الفيل" داخل فناء منزل

ايران تنفي مقتل قائد القوات الجوية خلال الغارات الإسرائيلية

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في محيط دمشق

الأخبار الرئيسية

عين بوببووبيين

موقع إسرائيلي : التحقيق مع مجموعة الجبهة الشعبية كان معقدا وصعبا

هكذا تقود إسرائيل جهوداً دبلوماسية رقمية لاستهداف الشباب العرب

860x484

كيف تناولت الصحافة العبرية قرار الجنائية الدولية؟

هآرتس: قرار المدعية الجنائية يشمل التحقيق ضد حماس والفصائل الفلسطينية

p

الاحتلال يرّحل 192 طفلا فلسطينيا إلى أوروبا للتبني