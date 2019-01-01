الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة اليوم الاثنين، آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الثلاثاء.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة من كشف (12/18)، والحافلة التاسعة حتى الرقم (80) من الحافلة الثانية عشرة.

ودعت لضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها والتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت الوزارة بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.