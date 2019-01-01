مرفق رابط الفحص.. كشف تفاصيل صرف المنحة القطرية 100 $.. من هم المستفيدون؟

غزة / سما /

تم تفعيل روابط فحص المنحة القطرية الـ 100 دولار والخاصة لشهر ديسمبر 2019 ، للأسر الفقيرة والعمال عبر موقعي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برقم الهوية وتاريخ الميلاد .

وحول المشمولين في المنحة القطرية الـ 100 دولار لشهر ديسمبر ، فقد أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة أن صرف المنحة القطرية ( 100 دولار ) لشهر 12/2019 يحتوي على ٤٠ ألف أسرة جديدة تم اعتمادها ممن قاموا بالتسجيل على رابط وزارة التنمية الاجتماعية قبل ثمانية أشهر .

وأوضحت التنمية خلال بيان صحفي أصدرته أن الكشف يحتوي على كل من استلم المنحة أقل من ٧ مرات وتنطبق عليهم الشروط، ويشمل أيضا كل من استلم ٧ مرات وعدد أفراد أسرته ٥ أفراد فأكثر وتنطبق عليهم الشروط أيضا، حيث تم اعتماد الكشف الحالي وفق شروط محددة وهي أن يكون ذكر متزوج ، أنثى أرملة أو مطلقة ، لا يستلم مخصصات شؤون اجتماعية هو أو زوجته و أن يكون غير موظف هو او زوجته.

بدورها أكدت اللجنة القطرية خلال وقت سابق أنها ستصرف عبر فروع مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة أموال المنحة القطرية المخصصة للأسر الفقيرة الـ 100 دولار غداً الثلاثاء .

وأوضحت اللجنة أن الصرف سيكون وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

ومن المقرر أن تستمر عملية التوزيع لعدة أيام وفقا لآلية الترتيب الأبجدي للمستفيدين.

روابط الرسمية لفحص الـ 100 دولار :-

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط فحص 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .

وزارة التنمية الاجتماعية رابط فحص 100 دولار من خلال ( الرابط التالي ) .